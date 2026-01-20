İspanya’da tren faciası

İspanya'daMalaga'dan Madrid'e giden bir hızlı tren, önceki akşam henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle raydan çıktığı sırada Huelva istikametine giden ve kaza nedeniyle ani manevra yapmak zorunda kalan bir diğer trenle çarpıştı. En az 40 kişi hayatını kaybetti. 41 kişi de yaralandı. Yaralılardan 12'sinin yoğun bakımda olduğu açıklandı. Kazanın ardından 200'den fazla tren seferinin iptal edildiği bildirildi. İki trende yaklaşık 400 yolcu olduğu kaydedildi.

