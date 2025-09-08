PODCAST CANLI YAYIN

İspanya İsrail'e ilk kurşunu attı!

İspanya, İsrail'e giden gemi ve silah taşıyan uçakların limanlarından ve hava sahasından geçişini yasaklayacağını duyurdu.

Giriş Tarihi:
İspanya İsrail'e ilk kurşunu attı!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'deki Başbakanlık binasında İsrail'e karşı aldıkları önlemleri açıklayarak, "İsrail'e giden silah yüklü gemi ve uçakların İspanya limanlarından ve hava sahamızdan geçmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Sanchez, ayrıca Filistin yönetimine ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yapılan yardımların artırılacağını belirtti.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara da ambargo uygulanacağını ifade eden Sanchez, "Aldığımız bu önlemlerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetine baskı yaparak Filistin halkının yaşadığı acıların bir nebze hafiflemesine katkı sunmasını umuyoruz" diye konuştu.

Sanchez, ayrıca 'soykırım' olarak nitelendirdiği saldırılara doğrudan katılan kişilerin ülkeye girişinin yasaklanacağını da duyurdu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'de "İstanbul" savaşı! Gürsel Tekin "Baba ocağım" dediği il binasında... "Şikayet eden CHP’li, taraflar CHP’li, bizi öneren CHP’li"
Danıştay, Karlov, TUSAŞ neyse Balçova o! Terörsüz Bölge hedefine ilk fiziki sabotaj: YPG'ye müdahale konuşulurken DEAŞ sahneye sürüldü
Türk Telekom
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
Gürsel Tekin CHP İstanbul İl binası önünde açıkladı: "Köydeki ablamı bile tehdit ettiler"
Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı için taziye mesajı! "Saldırganın bağlantıları araştırılıyor"
Son dakika: İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! Saldırgan yakalandı 5 kişi gözaltına alındı
İzmir'deki alçak saldırıya tepkiler peş peşe geldi! Bahçeli: Sokakların karışmasını hedefleyenler muvaffak olamayacak
İzmir'deki polis karakoluna hain saldırının görgü tanığı o anları anbean anlattı: Babası görünce bayıldı | Silahı nereden buldu?
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...
Kılıçdaroğlu CHP'deki "şaibe"lilerle aynı kareye girmiyor! TAKVİM yakaladı... Özgür Özel'e protokol revize ettiren kavga
3 yıllık yol haritası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2026-2028 OVP programını açıkladı: Enflasyon kalıcı olarak tek haneye inecek
SÖZCÜ'nün "Gürsel Tekin" operasyonu elinde patladı! Apar topar manşet devirdiler... Talimat CHP Genel Merkezi'nden mi?
2025-2026 eğitim-öğretim yılının okul zili çaldı! İlk ders Yeşil Vatan
Emekli zammı için ipucu OVP'den geldi! 2026'nın ilk ayında kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni maaş hesabı
CHP'li Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası yaşananlara soruşturma! Bakan Yerlikaya açıkladı: "Asla müsaade etmeyeceğiz"
Memura zam hesabı TAKVİM'de! 2026'da en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, hemşire, polis...
Antalya'daki rüşvet soruşturmasında kim, ne dedi? Çelişkili ifadeler şüphe uyandırdı! Rüşvet suçlarını reddeden İlker Arslan, topu Fazlı Ateş'e attı
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHP'li vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: "Buraya gel dedim!"
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum