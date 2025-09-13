PODCAST CANLI YAYIN

İşgalci Netanyahu'dan Hamas müzakere heyetine bir kez daha saldırı tehdidi | İsrail basınından 'başarısız saldırı' itirafı

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın başkenti Doha'daki saldırının yankıları sürerken Hamas müzakere heyetine yine saldırı tehdidinde bulundu.

Netanyahu, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Katar'da yaşayan Hamas liderlerinin Gazze halkını düşünmediğini öne sürdü.

Hamas heyetini ateşkes girişimlerini önlemekle suçlayan Netanyahu, "onlardan kurtulmanın" İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve savaşın sona ermesini sağlayacağını iddia ederek bir kez daha saldırıyla tehdit etti.

İsrail basını, Netanyahu'nun açıklamasını, Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırının başarısız olduğunu kabul ettiği şeklinde yorumladı.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Netanyahu, saldırıdan bir gün sonra 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle Katar'a tekrar saldırı tehdidinde bulunmuştu.

