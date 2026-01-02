İran’daki protestolarda can kaybı 4’e yükseldi

İran merkezli Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, saat 18.00 sıralarında düzenlenen gösteriler sırasında bir grup protestocunun polis merkezine girdiği ve bunun üzerine güvenlik güçleriyle çatışma yaşandığı bildirildi. Olaylar sırasında polis ekiplerine taş atıldığı, bazı polis araçlarının ise ateşe verildiği belirtildi.

30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Tahran eyaletine bağlı Melerd kentinde düzenlenen protestolarda 30 kişi gözaltına alındı. Melerd Kaymakam Yardımcısı Mansur Saleki, vatandaşların yasal protesto hakkını kötüye kullanarak kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle dün gece 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Saleki, yapılan incelemelerde gözaltına alınan bazı kişilerin çevre ilçelerden Melerd'e geldiğinin tespit edildiğini, şüphelilerin güvenlik birimlerinin gözetiminde bulunduğunu ve haklarında başlatılan adli sürecin sürdüğünü söyledi. Olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği bildirildi.

BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan ayrı bir açıklamada ise protestoların dördüncü gününde Loristan eyaletinde Emir Hüseyin Hodayariferd adlı bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, "Düşman gruplara bağlı fırsatçı unsurların ani ve şiddet içeren eylemleri sonucunda bir güvenlik gücü yaşamını yitirdi. Söz konusu unsurlar, halkın protestolarına sızarak ortamı çarpıtmış ve istismar etmiştir" ifadeleri kullanıldı.