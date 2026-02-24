İran'da meyve sebze haline helikopter düştü
İran’ın İsfahan eyaletindeki Dorçi kentinde bir helikopterin meyve sebze haline düştüğü bildirildi. Olay sonrası çıkan yangına müdahale edilirken, can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.
İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Dorçi kentinde bir helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle meyve sebze haline düştüğü bildirildi.
İran devlet televizyonu, düşen helikopterin görüntülerini yayımladı.
HALDE YANGIN ÇIKTI
Görüntülerde, helikopterin düşmesinin ardından çıkan yangına itfaiye tarafından müdahale edildiği görülüyor.
Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise henüz açıklama yapılmadı.