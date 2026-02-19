İran ve Rusya'dan ortak tatbikat: Hürmüz Boğazı'ndan Hint Okyanusu'na gemi operasyon
Tahran-Washington hattında gerilim tırmanırken; Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda İran ve Rus donanmalarının katılımıyla geniş kapsamlı ortak tatbikat başlatıldı. İran ve Rusya, Hürmüz Boğazı ve Hint Okyanusu’nu kapsayan dev bir deniz tatbikatıyla gövde gösterisi yaptı. Operasyonda kaçırılan gemiler saniyeler içinde kurtarıldı.
- İran ve Rusya donanma birlikleri Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu'nda ortak deniz tatbikatı düzenledi.
- Bender Abbas Limanı yakınlarında kaçırılan bir gemiyi kurtarma operasyonu simülasyonu gerçekleştirildi.
- İran Deniz Kuvvetleri SH-3 helikopteri ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Bell 412 helikopteri arama operasyonuna katıldı.
- İran ve Rus özel deniz kuvvetleri helikopter ve kara operasyonuyla gemi kontrolünü sağlayarak saldırganları gözaltına aldı.
- Tatbikat ABD'nin İran'a yönelik tehditler ve bölgedeki askeri varlığını güçlendirdiği dönemde yapıldı.
Tahran-Washington hattında tehditler devam ederken İran ve Rusya'dan donanma birliklerinin katılımıyla Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde düzenlenen ortak deniz tatbikatı başladı.
HÜRMÜZ BOĞAZI, UMMAN DENİZİ, HİNT OKUYANUSU
Press TV'nin haberine göre, İran ve Rusya donanmasının yüzer birliklerinin katılımıyla gerçekleştirilen ortak deniz tatbikatının operasyonel aşamaları, Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu'nda icra edildi.
GEMİ KURTARMA SİMÜLASYONU
Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas Limanı'nda düzenlenen ortak deniz tatbikatları sırasında kaçırılan bir gemiyi kurtarma operasyonu simülasyonu gerçekleştirildi.
Operasyon, ticari gemilerin Bender Abbas Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne acil durum mesajları göndermesinin ardından başladı.
Ardından, İran Deniz Kuvvetlerine ait bir SH-3 helikopteri ve İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerine ait bir Bell 412 helikopteri bölgede arama yaptı.
Tatbikatlarda komuta gemisi olarak görev yapan İran'ın Elvend muhribi de daha sonra kurtarma operasyonunu gerçekleştirmek üzere bölgede konuşlanmış savaş gemilerini olay yerine sevk etti.
Son olarak İran ve Rus özel deniz kuvvetleri, eş zamanlı helikopter ve kara operasyonunun ardından geminin kontrolünü sağlayarak saldırganları gözaltına aldı.
ZAMANLAMA MANİDAR
Tatbikat, İran'a saldırı tehditlerinde bulunan ABD yönetiminin Tahran ile müzakere sürecine rağmen son haftalarda bölgede askeri varlığını güçlendirdiği ve bölgeye ek deniz unsurları sevk ettiği dönemde gerçekleşiyor.