İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı duyurdu! "Trump askeri planlarını açık etti"

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Laricani, Silahlı Kuvvetlerin Siyasi Önderleri ve Yöneticileri Toplantısı'nda İran'daki protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Laricani, ABD'nin taktik değiştirerek askeri müdahaleden önce İran halkının birlik ve beraberliğini bozmaya çalıştığını belirterek, "Trump, İran'da toplumsal krizin oluşması halinde askeri müdahalede bulunacaklarını açık etti. Ülkeyi acil durum içerisinde göstermek, düşmanların peşinde olduğu savaşın kendisidir." dedi.

"PROTESTOLARI ŞİDDETE ÇEVİRDİLER"

İran ile İsrail arasındaki 12 günlük çatışma sürecinde İran halkının sokağa çıkması için büyük çaba sarfedildiğini söyleyen Laricani, "Halkımızı sokağa dökmeyi planlıyorlardı ancak başaramadılar. Hala aynı plan dahilinde hareket ediyorlar. Bu nedenle barışçıl protestoları şiddet eylemine dönüştürdüler." diye konuştu.

Laricani, İsrail'in daha önce "İran'da bize bağlı yapılardan yeni senaryolar için yararlanacağız" minvalinde açıklama yaptığını ve İran'ın bugün söz konusu bu yapı ile mücaede ettiğini savundu.