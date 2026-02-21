İnşaatı 144 sene sürdü! Son taş yerleştirildi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan yapı her yıl milyonlarca ziyaretçi çekiyor.

Tamamlandığında 18 kuleye sahip olacak ve 13 bin kişiyi ağırlayabilecek bazilikanın inşaatının yaklaşık 10 yıl daha sürmesi bekleniyor.

İsa Kulesi'nin resmi açılışının Gaudi'nin 100. ölüm yıl dönümüne denk gelen 10 Haziran'da yapılması hedefleniyor.

Antoni Gaudi tarafından tasarlanan ve 1882 yılında temeli atılan bazilikanın inşaatı 144 yıldır devam ediyor.

İspanya'nın Barcelona kentindeki Sagrada Familia Bazilikası, İsa Kulesi'ne eklenen son parçayla 172,5 metre yüksekliğe ulaşarak tarihindeki en yüksek noktaya erişti.

İnşaatı 144 yıldır devam eden Sagrada Familia Bazilikası, tarihindeki en yüksek noktasına ulaştı. İspanya'nın Barcelona kentindeki yapı merkez kuleye ait son parçanın yerleştirilmesiyle 172,5 metre yüksekliğe erişti.

Geçtiğimiz ekim ayında 162,9 metre yüksekliğe çıkan bazilika, İsa Kulesi'ne eklenen son bölümle birlikte 172,5 metreye ulaştı. Böylece yapı, dünyanın en yüksek dini yapısı konumunu pekiştirdi. Dev vinçle yerleştirilen son parça, inşaat sürecinde sembolik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Sagrada Familia- Fotoğraf: Lluís Gené

GAUDİ'NİN YARIM KALAN MİRASI

Antoni Gaudi tarafından tasarlanan bazilikanın temeli 1882 yılında atıldı. Gaudi, 1926'daki ölümüne kadar projeye hayatını adadı ancak eserin tamamlandığını göremedi.

13 BİN KİŞİLİK DEV YAPI

The Guardian'da yer alan habere göre tamamlandığında toplam 18 kuleye sahip olacak bazilika, yaklaşık 13 bin kişiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasitede planlandı. İsa Kulesi'nin resmi açılışının Gaudi'nin 100. ölüm yıl dönümüne denk gelen 10 Haziran'da yapılması hedefleniyor.