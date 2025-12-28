İngiltere’nin gençler için düşündüğü askerlik planı ters tepti!

İngiltere ülkede yaygın olan eğitime ara verme yılında (gap year) 25 yaş altı gençlerin gönüllü askerlik eğitimi alabileceği 3 aylık bir program üzerinde çalışıyor. Aileler bu plana karşı çıkarken, bazı kentlerde protesto yürüyüşleri dikkat çekti.

