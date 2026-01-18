İngiltere'den Grönland atağı! Avrupalı liderlerle görüştü | "Grönland Danimarkalılarındır"

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Starmer, Frederiksen, von der Leyen, Rutte ve Trump'la Grönland konusunda ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Starmer, Grönland konusunda Danimarka'ya destek veren duruşunu yinelerken, Arktik güvenliğinin NATO müttefikleri ve Avrupa-Atlantik çıkarları için önemli olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer

"GRÖNLAND DANİMARKALILARINDIR"

Trump'ın dün Grönland konusunda Danimarka'nın yanında yer alan 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi getirmesine Starmer tepki göstermiş ve "Grönland konusunda duruşumuz değişmedi. (Grönland) Danimarka Krallığının parçasıdır ve geleceği Grönlandlılar ile Danimarkalıların elindedir." ifadelerini kullanmıştı.

Arktik güvenliğinin tüm NATO üyeleri için önemli olduğunun altını çizen Starmer, "Müttefikler, Arktik'te Rusya'dan gelen tehdide karşı birlikte daha fazlasını yapmalıdır. NATO müttefiklerinin kolektif güvenliğini sağlamak amacıyla müttefiklere gümrük vergisi uygulamak tamamen yanlıştır. Bu konuyu doğrudan ABD yönetimiyle görüşeceğiz." demişti.