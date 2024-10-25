İngiltere’de skandal Filistin sansürü: Karpuz simgesini kapattılar!

Big Brother'dan yapılan açıklamada, "Tüm yarışmacıların kullanacağı eşyalar, program başlamadan önce kurallara uygun olup olmadığının görülmesi açısından yapım ekibi tarafından kontrol edilmiştir. Big Brother, zarar vereceği değerlendirilen hiçbir şahsi eşyanın programda kullanılmasına izin vermez." ifadeleri yer aldı.

ÖZÜR DİLEDİLER

Açıklamada tişörtteki sembolün yayın öncesi fark edilmediği kaydedilirken, bu tişörtten etkilenen izleyicilerden özür dilendi.

"Tişört, Big Brother evinden çıkarıldı." ifadelerine yer verilen açıklamada yarışmacılarla konu hakkında konuşulduğu belirtildi.

Big Brother'da yarışmacılar bir ev içerisinde yaşıyor ve 24 saatleri kameralarla kayıt altına alınıyor.

KARPUZ FİLİSTİN SEMBOLÜ OLARAK KULLANILIYOR

Filistin bayrağı yıllardır baskı altında. Filistinliler bayraklarını temsilen "karpuz" sembolünü kullanırken dünyanın dört bir yanında düzenlenen Filistin eylemlerinde en çok görülen sembollerden biri de karpuz oldu.