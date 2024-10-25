İngiltere’de skandal Filistin sansürü: Karpuz simgesini kapattılar!

Siyonist İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında kadın, çocuk ayırt etmeden 50 bine yakın insanı katletti. Gazze'nin ardından kanlı silahlarını Lübnan'a çeviren İsrail bölgede terör estirmeye devam ediyor.
İsrail'in işlediği soykırım suçuna silah ve siyasi destek veren Batı ise skandallarına devam ediyor.
İsrail Gazze'de yıkımlarına devam ediyor (Fotoğraf: AA)
İNGİLİZLER KARPUZU SANSÜRLEDİ
İngiltere'de yayınlanan bir televizyon programında yarışmacı Ali Bromley tarafından giyilen siyah tişört üzerindeki karpuz dilimi simgesi, Filistin'i anımsattığı gerekçesiyle sansürlendi.
Ali Bromley'in karpuz dilimli tişörtü (X)
ITV televizyonunda yayımlanan Big Brother isimli programda kadın yarışmacı Bromley, üzerinde Filistin haritasına benzer şekilde tasarlanan ve karpuz dilimi simgesi bulunan siyah tişört giydi.
Antisemitizm Karşıtı Kampanya isimli grup, X hesabından Bromley'in giydiği tişörte tepki göstererek, karpuz dilimi şeklindeki harita tasvirinin "İsrail karşıtı duygularla ilişkilendirilen bir sembol" olduğunu belirtti.
Görüntülerin İngiliz Yahudileri arasında endişeye sebep olduğu ifade edilen açıklamada, haritanın ve "Nehirden denize" sloganının İsrail'i ortadan kaldırmak ve soykırım mesajı içerdiğini iddia edildi.
Filistin bayrağının renklerini içinde barındıran karpuz Filistin direnişinin sembolleri arasına girdi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
"Çalışanlar bu tişörtün giyilmesine nasıl izin verir?" diye sorulan açıklamada ilgili kurumlara şikayette bulunulacağı kaydedildi.