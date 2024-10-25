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İngiltere'de skandal Filistin sansürü: Karpuz simgesini kapattılar!

İsrail'in soykırım suçuna ortaklık eden ABD ve Batı siyonistlere sağladığı silah desteğinin yanında medya üzerinden de Filistin'e baskı uyguluyor. İngiltere'de yayın yapan ITV televizyonunda büyük bir skandala imza atıldı. Big Brother isimli programda kadın yarışmacı Ali Bromley tarafından giyilen siyah tişört üzerindeki karpuz dilimi simgesi, Filistin'i anımsattığı gerekçesiyle sansürlendi.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 17:32 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 17:32
İngiltere’de skandal Filistin sansürü: Karpuz simgesini kapattılar!

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Siyonist İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında kadın, çocuk ayırt etmeden 50 bine yakın insanı katletti. Gazze'nin ardından kanlı silahlarını Lübnan'a çeviren İsrail bölgede terör estirmeye devam ediyor.

İsrail'in işlediği soykırım suçuna silah ve siyasi destek veren Batı ise skandallarına devam ediyor.

İsrail Gazze'de yıkımlarına devam ediyor (Fotoğraf: AA)İsrail Gazze'de yıkımlarına devam ediyor (Fotoğraf: AA)

İNGİLİZLER KARPUZU SANSÜRLEDİ
İngiltere'de yayınlanan bir televizyon programında yarışmacı Ali Bromley tarafından giyilen siyah tişört üzerindeki karpuz dilimi simgesi, Filistin'i anımsattığı gerekçesiyle sansürlendi.

Ali Bromley'in karpuz dilimli tişörtü (X)Ali Bromley'in karpuz dilimli tişörtü (X)

ITV televizyonunda yayımlanan Big Brother isimli programda kadın yarışmacı Bromley, üzerinde Filistin haritasına benzer şekilde tasarlanan ve karpuz dilimi simgesi bulunan siyah tişört giydi.

Antisemitizm Karşıtı Kampanya isimli grup, X hesabından Bromley'in giydiği tişörte tepki göstererek, karpuz dilimi şeklindeki harita tasvirinin "İsrail karşıtı duygularla ilişkilendirilen bir sembol" olduğunu belirtti.

Görüntülerin İngiliz Yahudileri arasında endişeye sebep olduğu ifade edilen açıklamada, haritanın ve "Nehirden denize" sloganının İsrail'i ortadan kaldırmak ve soykırım mesajı içerdiğini iddia edildi.

Filistin bayrağının renklerini içinde barındıran karpuz Filistin direnişinin sembolleri arasına girdi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Filistin bayrağının renklerini içinde barındıran karpuz Filistin direnişinin sembolleri arasına girdi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"Çalışanlar bu tişörtün giyilmesine nasıl izin verir?" diye sorulan açıklamada ilgili kurumlara şikayette bulunulacağı kaydedildi.

KARPUZ DİLİMİNİ TİŞÖRTTEN KALDIRDILAR
Gelen tepkinin ardından ITV, Bromley'in tişörtü üzerinde oynayarak karpuz dilimi sembolünü kaldırdı.

Tişörtten karpuz dilimini kaldırdılar!Tişörtten karpuz dilimini kaldırdılar!

Big Brother'dan yapılan açıklamada, "Tüm yarışmacıların kullanacağı eşyalar, program başlamadan önce kurallara uygun olup olmadığının görülmesi açısından yapım ekibi tarafından kontrol edilmiştir. Big Brother, zarar vereceği değerlendirilen hiçbir şahsi eşyanın programda kullanılmasına izin vermez." ifadeleri yer aldı.

ÖZÜR DİLEDİLER
Açıklamada tişörtteki sembolün yayın öncesi fark edilmediği kaydedilirken, bu tişörtten etkilenen izleyicilerden özür dilendi.

"Tişört, Big Brother evinden çıkarıldı." ifadelerine yer verilen açıklamada yarışmacılarla konu hakkında konuşulduğu belirtildi.

Big Brother'da yarışmacılar bir ev içerisinde yaşıyor ve 24 saatleri kameralarla kayıt altına alınıyor.

KARPUZ FİLİSTİN SEMBOLÜ OLARAK KULLANILIYOR
Filistin bayrağı yıllardır baskı altında. Filistinliler bayraklarını temsilen "karpuz" sembolünü kullanırken dünyanın dört bir yanında düzenlenen Filistin eylemlerinde en çok görülen sembollerden biri de karpuz oldu.

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