İngiltere'de Filistin eylemi! Churchill'in heykeline "Siyonist savaş suçlusu" yazıldı
Eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in başkent Londra'daki heykeline, kırmızı boyayla "Siyonist savaş suçlusu" ve "Soykırımı durdur" yazıldı. Hollandalı Free the Filton 24 NL grubu üyesi Olax Outis, 1921-1922 döneminde Sömürge Bakanı olan Churchill'in İsrail'in kurulmasının önünü açan Balfour Deklarasyonu'nun uygulanmasından sorumlu olduğunu kaydetti.
Londra'daki Parlamento Meydanı'nda bulunan eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in heykeline, kırmızı boyayla"Siyonist savaş suçlusu" ve "Soykırımı durdur" yazıldı.Churchill'in heykeline "Siyonist savaş suçlusu" yazıldı
CHURCHILL'İN HEYKELİ KIRMIZIYA BOYANDI
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Parlamento Meydanı'nda yer alan Churchill'in heykeli, Filistin yanlısı bir eylemci tarafından bu sabah kırmızı boyayla hedef alındı.
SİYONİST SAVAŞ SUÇLUSU
Heykele çıkan eylemci, "Özgür Filistin" yazdıktan sonra heykelin kaidesine "Siyonist savaş suçlusu", "Soykırımı durdur", "Şimdi, bir daha asla", "İntifadayı küreselleştir"ve "Lahey'den selamlar"yazdı.
HOLLANDALI GRUP ÜSTLENDİ
Eylemci, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. İngiltere ve Hollanda'da tutuklu bulunan Filistin yanlısı eylemcilere destek veren Hollandalı Free the Filton 24 NL grubu eylemi üstlendi.
Gruptan yapılan yazılı açıklamaya göre, grup üyesi Olax Outis, Churchill heykelini kırmızıya boyama eylemini gerçekleştirdi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Outis, "Hollanda vatandaşıyım. Hollandalı eylem grubu Free the Filton 24 NL üyesi olarak tarihin en bilinen savaş suçlularından biri olan Winston Churchill'in heykeline yönelik eylem için İngiltere'ye geldim." ifadelerini kullandı.
"Sömürgeciler tarafından yönetilen bir ülkede yaşanan korkunç insan hakları ihlallerine dikkati çekmek için cinayet düşkünü, bağnaz bir sapığı onurlandıran anıtsal bir heykeli tahrip ettim."açıklamasında bulunan Outis, İsrail'in uluslararası yasaları ihlal ettiğini kaydetti.
İNGİLTERE HÜKÜMETİ YARGILANMALI
Outis, İngiltere hükümetinin, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanında yargılanması gerektiğini savundu.
İngiltere'de Temmuz 2025'te yasaklanan Palestine Action grubuna destek verdiğini de vurgulayan Outis,"İngiltere ve işgal altındaki Filistin halkının yanındayım. Kalbi atan bir insan olarak soykırıma karşıyım." ifadelerini kullandı.
BALFOUR DEKLARASYONU'NUN UYGULANMASINDAN SORUMLU
Hollanda'yı da Gazze'deki soykırımda işbirlikçi olmakla suçlayan Outis, 1921-1922 döneminde Sömürge Bakanı olan Churchill'in İsrail'in kurulmasının önünü açan Balfour Deklarasyonu'nun uygulanmasından sorumlu olduğunu kaydetti.
BALFOUR DEKLARASYONU NEDİR, NELERE YOL AÇTI?
İngiltere'nin Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour'un savaşın üçüncü yılında Siyonist hareketin önde gelen isimlerinden Baron Walter Rothschild'e hitaben yazdığı "Filistin topraklarında Yahudiler için bir vatan vadeden" belge Balfour Deklarasyonu olarak ilan edilmişti.
Rothschild ve Balfour arasında karşılıklı yazışmalar sonunda hazırlanan deklarasyon, İngiltere'nin savaşa yeni dahil olan ABD'deki güçlü olduğuna inandığı Yahudi diasporasını etkilemeyi amaçlıyordu.
Yayınlandığı 9 Kasım 1917 tarihinden bir hafta sonra basınla paylaşılan Balfour Deklarasyonu'na, savaş sonunda Osmanlı Devleti'nin imzaladığı Sevr Anlaşması'nda yer verildi. Milletler Cemiyeti'nde 1922 yılında kabul edilen Filistin topraklarındaki İngiliz manda yönetiminin temelini de bu deklarasyon oluşturdu. Balfour Deklarasyonu sonrasında İngiliz mandası altındaki Filistin'e, 1920-40 arası dönemde Yahudi göçü hız kazandı ve son olarak Avrupa'da II. Dünya Savaşı sırasında Yahudilere yönelik Nazilerin gerçekleştirdiği soykırım sebebiyle göç oranı giderek arttı. Bu süreçte Filistinliler, topraklarındaki Yahudi nüfusun artışına karşı çıkmaya çalıştı. Ancak İngilizlerin mandayı sonlandırarak Filistin'den çekilmesinin ardından, 1948 yılında Filistinlilerin Nekbe (Felaket) diye andığı İsrail devletinin kuruluşu gerçekleşti