İngiltere sokakları karıştı! Protestocular polis aracını devirdi, çift katlı otobüsü ateşe verdi | A Haber olay yerinden son durumu aktardı

İngiltere'nin Leeds şehrindeki Harehills bölgesinde patlak veren olaylarda, göstericiler polis aracını devirdi ve çift katlı otobüs ateşe verdi.
İngiltere'nin Leeds şehrindeki Harehills bölgesinde patlak veren olaylarda, göstericiler polis aracını devirdi ve çift katlı otobüs ateşe verdi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, sosyal hizmetlerin akşam saatlerinde Harehills bölgesindeki bir ailenin çocuklarını almak istemesi üzerine olaylar patlak verdi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kalabalığın bir polis aracının camlarını çocuk arabası, taş ve bisikletlerle kırdıktan sonra aracı devirdiği görüldü. Ayrıca, görüntülerde göstericilerin çift katlı bir toplu taşıma aracını ateşe verdiği kaydedildi.
BÖLGEYE DAHA FAZLA POLİSİ SEVK EDİLDİ
West Yorkshire Polisinden yapılan açıklamada, şiddet olayları tırmanmadan önce polis memurlarının çocukları ve kurum çalışanlarını güvenli şekilde bölgeden uzaklaştırdığı belirtildi.
Açıklamada, bölgeye daha fazla polisin sevk edildiği, bazı yolların kapatıldığı ve halkın bölgeden uzak durması tavsiye edilerek, herhangi bir yaralanmanın bildirilmediği ve olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydedildi.
West Yorkshire Belediye Başkanı Tracy Brabin de Leeds'teki kargaşayı, toplumsal gerilimleri alevlendirmek için kullanan kişileri "tekrar düşünmeye" çağırdı.
"BU TÜRDEN BİR KARGAŞANIN TOPLUMUMUZDA YERİ YOK"
İçişleri Bakanı Yvette Cooper da sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu gece Leeds'te polis araçlarına ve toplu taşıma araçlarına yapılan saldırılar ve şok edici sahneler karşısında dehşete düştüm. Bu türden bir kargaşanın toplumumuzda yeri yok. West Yorkshire polisine olaya yaptıkları müdahale için teşekkür ederim. Düzenli olarak bilgilendiriliyorum." ifadelerine yer verdi.
A HABER OLAY YERİNDE
A Haber Muhabiri Alpaslan Düven bölgedeki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.
İşte Düven'in sözlerinde öne çıkanlar:
"Leeds sokakları savaş alanına döndü. Çocukların gözaltına alındığı evin önündeyiz. 5 çocuk dün akşam bir evden koruma altına alınmaya çalışıldı. Polis araçları ters çevrilip yakıldı. Yolcu otobüsleri de yakıldı. Çok sayıda yetkili burada bulunuyor. Anne ve baba gözyaşları içinde getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Göçmenler kendilerine karşı bir ön yargı olduğunu söylüyor."