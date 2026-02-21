İngiltere Kilisesi’nde cinsel saldırı skandalı: Piskopos gözaltına alındı

Tacizci Piskopos Stephen Conway, Fotoğraflar: AA, Sosyal medya

SAPKIN PİSKOPOS GÖZALTINA ALINDI

Lincolnshire Polisi, bugün yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki bir kişinin, 2018-2025 yılları arasında bir erkeğin cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirdi.

İngiltere Kilisesinin Britanya'nın doğusundaki kilise ve din adamları sorumlusu olan Conway'in polis açıklamasında sözü edilen kişi olduğu ortaya çıkarken, Lincoln Piskoposluğu internet sitesinden gelişmelere ilişkin bir açıklama yayımlandı.