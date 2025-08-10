Son Dakika
İngiliz ordusunda panik! F-35 savaş uçağı Japonya’da acil iniş yaptı

İngiltere’ye ait F-35 savaş uçağı, Japonya’nın güneybatısındaki Kagoshima Havalimanı’na arıza nedeniyle acil iniş yaptı. Yaralanan olmazken pist 20 dakika kapalı kaldı ve uçuşlarda aksamalar yaşandı.

İngiltere güne F-35 kriziyle başladı. İngiltere ordusuna ait F-35 savaş uçağı, Japonya'nın güneybatısındaki Kagoshima Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İNGİLTERE F-35'İ ACİL İNİŞ YAPTI

Kyodo News'e göre, 4 Ağustos'tan bu yana Japonya ile ortak askeri tatbikat gerçekleştiren İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağı, sabah saatlerinde Kagoshima Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

PİST 20 DAKİKA KAPALI KALDI

Olayda yaralanan olmazken pistin 20 dakika kapalı kalması nedeniyle uçakların iniş ve kalkışında aksamalar yaşandı.

Uçağın arıza nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi, arızanın ne olduğuna dair ise detay paylaşılmadı.

İngiltere ve Japonya orduları, 4 Ağustos'tan bu yana ortak askeri tatbikat düzenliyor.

ABD'li Lockheed Martin firması tarafından üretilen F-35 savaş uçakları, güvenilirlik ve bakımla ilgili sorunları nedeniyle zaman zaman tartışmalara konu oluyor. Bu uçaklar, 2018'den bu yana 10'dan fazla ciddi kaza yaptı.

