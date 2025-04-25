İngiliz milletvekilleri Filistin ziyaretinde İsraillilerin tacizine uğradı!

İşgal altındaki Filistin topraklarını geçen haftaki ziyaretleri sırasında İsraillilerin taciz ve sorgulamalarına maruz kalan İngiliz milletvekilleri Shockat Adam ve Andrew George, sert açıklamalar yaptı.

Adam, "Bizim ziyaretimizden bir hafta önce iki meslektaşımın ülkeye girişine izin verilmedi. Bizde ise sınırdaki kuyrukta bekleyen ve benden birkaç adım önde olan meslektaşım (Andrew George) geri gönderildi. Filistinlilerin ne kadar ayrıştırılmış ve ayrımcılığa uğramış olduklarını, İsraillilerin Batı Şeria'daki yaşamlarını nasıl açıkça kısıtladıklarını ziyaret öncesinde tam kavrayamamıştım. Orada insanlık suçu işleniyor" dedi.