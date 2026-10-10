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Riyad Havalimanı bir kez daha hedefte! Husilerin saldırısı sonrası uçuşlar durdu

Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı yeniden hedef aldı. Saldırının ardından havalimanındaki tüm uçuşlar durduruldu. Daha önce aynı havalimanına düzenlenen iki füze saldırısında üç kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda uçuş ertelenmiş veya iptal edilmişti.

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Riyad Havalimanı bir kez daha hedefte! Husilerin saldırısı sonrası uçuşlar durdu

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı yeniden hedef aldı. Saldırının ardından havalimanındaki tüm uçuşlar durduruldu.

Riyad Havalimanı son günlerde Husilerin saldırılarının hedefi olurken, yeni saldırıyla birlikte hava trafiği bir kez daha kesintiye uğradı.

Havalimanındaki uçuşlar durduruldu. (Foto: AA)Havalimanındaki uçuşlar durduruldu. (Foto: AA)

NE OLMUŞTU?

Husiler Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlemişti. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi, havalimanı ile burada bulunan Saudia Havayolları'na ait bir uçağa yönelik iki füze saldırısında üç kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ölenler arasında Saudia Havayolları kaptan pilotu Hamoud Ali Alkalthami de bulunuyordu.

Saldırılar sırasında Riyad'da patlama sesleri duyulmuş, kentte görev yapan diplomatlar güvenli alanlara alınmış, uluslararası okullar da güvenlik önlemlerini artırmıştı. Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda çok sayıda uçuş ertelenmiş veya iptal edilmişti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Kurumu, füze önleme faaliyetleri sırasında düşen parçaların Riyad'daki bir anaokulu ile sağlık kompleksine zarar verdiğini açıklamıştı.

Husiler ayrıca günler önce Riyad'ın güneyindeki büyük bir rafineriyi hedef aldıklarını açıklamış ve Suudi Arabistan'daki petrol tesislerinde çalışanlara bölgeyi tahliye etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Husiler, Riyad'daki Aramco tesislerine saldırmıştı (Fotoğraflar: AFP)Husiler, Riyad'daki Aramco tesislerine saldırmıştı (Fotoğraflar: AFP)

KIZILDENİZ'DE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Yemen hükümet güçleri ise Husilere karşı Kızıldeniz kıyısında karşı saldırı başlattı. Hükümet, Husileri stratejik bölgelerden ve Moha liman kentinden çıkardığını öne sürerken, Ensar Allah adıyla da bilinen Husiler kontrol ettikleri bölgeleri ellerinde tuttuklarını savundu.

Her iki taraftan askerî kaynaklar da sahadaki dengelerde önemli bir değişiklik yaşandığını bildirmedi. Tarafların açıklamalarını bağımsız olarak doğrulamak mümkün olmadı.

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