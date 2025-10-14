Hükümet kemer sıktı Belçika karıştı! Brüksel'de iş bırakma eylemi: Hayat resmen durdu

Belçika'da hükümetin kemer sıkma politikaları ülke genelinde genel greve yol açtı. Ülke genelinde kamu hizmetleri ve toplu taşıma aksadı, uçuşlar durdu.
BELÇİKA'DA İŞ BIRAKMA EYLEMİ
Belçika'daki işçi sendikalarının çağrısıyla kamu ve özel sektörden çalışanlar, federal hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintileri protesto etmek için bir günlüğüne iş bıraktı.
Geniş katılımlı grev nedeniyle ülke genelinde çeşitli kamu ve özel sektör hizmetleri önemli ölçüde aksadı ve hayat durma noktasına geldi.
Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların da greve katılması nedeniyle gidiş yönlü uçuşların tamamı iptal edildi. Charleroi Havalimanı gidişle birlikte geliş yönlü de faaliyet göstermezken Brüksel Havalimanı'nda çok az sayıda iniş yapıldı.
Brüksel'in toplu taşıma sisteminde (STIB) çalışanların greve iştirak etmesi ile metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı iptal edildi.
Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanların da greve katılmasıyla toplu taşıma sıkıntısı ülke geneline yayıldı.
Öğretmenlerin yoğun katılım gösterdiği grev nedeniyle ise bazı okullarda eğitim durdu. Belediye çalışanlarının greve iştirak etmesi nedeniyle çöp toplama ve kreş gibi çeşitli yerel hizmetler ve idari işlemler büyük ölçüde aksadı.