Hong Kong'daki yangın faciasında ölü sayısı artıyor!

Hong Kong’un Tai Po bölgesindeki 8 bloklu büyük yerleşim alanında çıkan yangında can kaybı 156’ya yükseldi. Bambu iskeleler ve yanıcı izolasyon malzemeleri nedeniyle hızla yayılan alevler, kenti son 70 yılın en ölümcül yangınıyla karşı karşıya bıraktı. Olayla ilgili ihmaller nedeniyle toplam 14 kişi gözaltında; hükümet bağımsız inceleme komitesi kuruyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesinde 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya yükseldiği bildirildi.

Hong Kong Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, yanan binalarda yapılan aramalarda bugün 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 156'ya ulaşırken, bunlardan 127'sinin kimliğinin teşhis edildiği belirtildi.

Daha önceki açıklamalarda yangında 11'i itfaiyeci 79 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

HONG KONG FELAKETİ

Tai Po ilçesinde Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ile yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen sitedeki 8 apartmandan 7'si alevler içinde kalırken, yangının söndürülmesi yaklaşık 2 gün sürmüştü.

Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarm verilmesine yol açan olay, kentte son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçmişti.

Yangına ilişkin soruşturmayı yürüten emniyet birimleri, sitedeki tadilatı yapan inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendisin olduğu 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.

Hong Kong Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC) da tadilat çalışmalarındaki usulsüzlüklere ilişkin başlattığı yolsuzluk soruşturmasında 11 kişiyi gözaltına almıştı.

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, adli soruşturmaya ilaveten inşaat çalışma sisteminden kaynaklanan ihmalleri ele almak üzere bir bağımsız inceleme komitesi kurulacağını bildirmişti.

