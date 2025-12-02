Hong Kong'daki yangın faciasında ölü sayısı artıyor!

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesinde 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya yükseldiği bildirildi.

Hong Kong Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, yanan binalarda yapılan aramalarda bugün 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 156'ya ulaşırken, bunlardan 127'sinin kimliğinin teşhis edildiği belirtildi.

Daha önceki açıklamalarda yangında 11'i itfaiyeci 79 kişinin yaralandığı bildirilmişti.