Hong Kong’da yangın faciasında ihmaller zinciri tartışılıyor

Hong Kong'da can kaybının 128'e çıktığı yangın faciasının ardından ihmaller zinciri tartışılıyor. Site sakinlerinin devam eden onarım çalışmalarının neden olduğu riskler konusunda şikayetlerde bulunduğu ortaya çıktı. Yangının ardından dün itibarıyla 200 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, soruşturma kapsamında 32 katlı sekiz binanın tadilatında görevli firmanın 3 yetkilisi gözaltına alındı.

Bina sakinleri ayrıca, geçen yılın Kasım ayında kulelerin çatılarına yerleştirilen güneş paneli sayısının "yangın yönetmeliğini ihlal edebileceği" endişesiyle itfaiyeden görüş alınmasını istemiş. İtfaiyeciler ilk ihbarın ardından olay yerine beş dakikada ulaştıklarını açıklarken, bu kadar kısa sürede alevlerin iskele üzerinde yayıldığı, binanın içine girdiği ve kompleksin diğer kulelerine sıçradığı belirtildi. Hong Kong itfaiye şefi Andy Yeung, binalardaki yangın alarm sistemlerinin arızalı olduğunu tespit ettiklerini de açıkladı.