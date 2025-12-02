Hong Kong’da korkunç yangının bilançosu 151'e yükseldi!

Hong Kong'un Tai Po ilçesinde 8 apartmanın bulunduğu sitede 26 Kasım'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e yükseldiği açıklandı. Onlarca kişiye ise halen ulaşılamıyor. Yetkililer, dün bir kulede aramanın dörtte birinin tamamlandığını ve 8 cansız beden daha bulunduğunu duyurdu. Yangınla ilgili 13 kişi gözaltına alındı. Bina dışındaki bambu iskeleleri kaplayan koruyucu filenin yangına dayanıklılık standartlarını karşılamadığı anlaşıldı. Şimdiye kadar 683 kişi otel ve pansiyonlara yerleştirilirken 1144 kişi de geçici konutlara taşındı.

