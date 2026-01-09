Honduras’ta Kongre önünde milletvekiline patlayıcılı saldırı

Milletvekiline silahlı saldırı, EPA

MİLLETVEKİLİNE PATLAYICIYLA SALDIRI

Olay, dün öğleden sonra başkent Tegucigalpa'daki Ulusal Kongre'ye giriş yapmak üzere olan Lopez'e yönelik gerçekleştirildi. Yetkililer, patlayıcı maddenin Lopez'in sırtına isabet ettiğini ve durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

OYLAR SAYILIRKEN SALDIRDI

Ulusal Parti'nin Kongre Grup Başkanı Tomas Zambrano, saldırının sorumluluğunu iktidardaki Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisi'ne (LIBRE) yükledi. Saldırının, milletvekillerinin LIBRE'nin devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yeniden sayılmasına ilişkin önerisini ele almak üzere toplandığı sırada meydana gelmesi dikkat çekti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde patlayıcının bina dışından atıldığı, saldırının ise iki kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli iki kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ulusal Seçim Konseyi (CNE), muhafazakâr Ulusal Parti'nin adayı Nasry Asfura'nın oyların yüzde 40,26'sını alarak devlet başkanlığı seçimini kazandığını duyurmuştu.