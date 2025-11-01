Hindistan'da tapınak faciası! İzdiham çıktı: Ölü ve yaralar var

Andhra Pradeş eyaleti emniyet yetkilisi K. V. Maheswara Reddy, olayın, yüzlerce kişinin Hinduizm'in kutsal günlerinden "Ekadashi" dolayısıyla ibadet için toplandığı Swamy Venkateswara Tapınağı'nda meydana geldiğini bildirdi.

Ülkenin güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde bulunan Hindu tapınağında çıkan izdihamda 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Hindistan’da tapınakta izdiham: 9 ölü, çok sayıda yaralı

Hindistan yine tapınak faciası ile gündemde.

İlk incelemelere göre tapınaktaki demir korkuluğun kırılmasının, kalabalığın kontrolünü kaybetmesine yol açtığını ifade eden Reddy, çıkan izdihamda 9 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Yerel medyada yer alan görüntülerde izdiham nedeniyle bayılanlara yardım edilmeye çalışılması, bazı kişilerin yerde yatanların ellerini ovuşturması ve nefes almalarına yardımcı olmaya çalışması dikkati çekti.