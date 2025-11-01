PODCAST CANLI YAYIN

Hindistan'da tapınak faciası! İzdiham çıktı: Ölü ve yaralar var

Hindistan’ın Andhra Pradeş eyaletindeki Swamy Venkateswara Tapınağı’nda Ekadashi ibadeti sırasında demir korkulukların kırılmasıyla izdiham çıktı. 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Hindistan yine tapınak faciası ile gündemde.

Hindistan’da tapınakta izdiham: 9 ölü, çok sayıda yaralı

TAPINAK'TA İZDİHAM

Ülkenin güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde bulunan Hindu tapınağında çıkan izdihamda 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Andhra Pradeş eyaleti emniyet yetkilisi K. V. Maheswara Reddy, olayın, yüzlerce kişinin Hinduizm'in kutsal günlerinden "Ekadashi" dolayısıyla ibadet için toplandığı Swamy Venkateswara Tapınağı'nda meydana geldiğini bildirdi.

9 KİŞİ ÖLDÜ

İlk incelemelere göre tapınaktaki demir korkuluğun kırılmasının, kalabalığın kontrolünü kaybetmesine yol açtığını ifade eden Reddy, çıkan izdihamda 9 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Yerel medyada yer alan görüntülerde izdiham nedeniyle bayılanlara yardım edilmeye çalışılması, bazı kişilerin yerde yatanların ellerini ovuşturması ve nefes almalarına yardımcı olmaya çalışması dikkati çekti.

