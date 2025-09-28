Hindistan'da "siyasi" izdiham! Oyuncu Vijay'ın partisinin mitingi kan gölüne döndü: 30'dan fazla ölü 50'den fazla yaralı

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde Tamilaga Vettri Kazhagam Partisince düzenlenen mitingde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.





Joseph Vijay Chandrasekhar'ın başkanı olduğu Tamilaga Vettri Kazhagam partisinin mitinginde izdiham yaşandı



Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde oyuncu Joseph Vijay Chandrasekhar'ın başkanı olduğu Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Partisinin mitinginde izdiham çıktı.