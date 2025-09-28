PODCAST CANLI YAYIN

Hindistan'da "siyasi" izdiham! Oyuncu Vijay'ın partisinin mitingi kan gölüne döndü: 30'dan fazla ölü 50'den fazla yaralı

Hindistan'ın güneyinde "izdiham" faciası yaşandı... Ülkede faaliyet gösteren Tamilaga Vettri Kazhagam Partisi'nin düzenlediği mitingde 31 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı. Öte yandan partinin genel başkanının oyuncu Joseph Vijay Chandrasekhar olduğu öğrenildi.

Hindistan'da "siyasi" izdiham! Oyuncu Vijay'ın partisinin mitingi kan gölüne döndü: 30'dan fazla ölü 50'den fazla yaralı

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde Tamilaga Vettri Kazhagam Partisince düzenlenen mitingde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.


Joseph Vijay Chandrasekhar'ın başkanı olduğu Tamilaga Vettri Kazhagam partisinin mitinginde izdiham yaşandı Joseph Vijay Chandrasekhar'ın başkanı olduğu Tamilaga Vettri Kazhagam partisinin mitinginde izdiham yaşandı

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde oyuncu Joseph Vijay Chandrasekhar'ın başkanı olduğu Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Partisinin mitinginde izdiham çıktı.

Hindistan'da parti mitinginde yaşanan izdihamda 31 kişi öldüHindistan'da parti mitinginde yaşanan izdihamda 31 kişi öldü

İzdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tamil Nadu'nun Karur kentinde bir siyasi miting sırasında yaşanan talihsiz olay derinden üzdü. Sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyorum. Bu zor zamanda onlara güç diliyorum. Yaralanan herkese acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

