Hindistan’da Kuki ve Meitei toplulukları arasında gerilim daha da yükseldi: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti





Kabib, "Bu sabah Kuki militanları, Jiribam'da bir köye saldırarak yaşlı bir vatandaşı öldürdü. Militanlar ateş açmaya devam etti ve kaçtı. Köydeki bazı gönüllüler karşılık verdi ve Jiribam polisi bölgeye ulaştığında onlara da ateş açıldı." ifadesini kullandı.



Manipur basınındaki haberlere göre, Kuki topluluğu mensuplarının dün yaptığı roket saldırısında da Moirang bölgesinde bir kişi yaşamını yitirmişti.



MANİPUR'DAKİ ŞİDDET OLAYLARI



Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmediği gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs 2023'ten itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "Vur" emrinin verildiği eyalette, şiddet olayları yüzünden ölü sayısı 182'ye çıkarken, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.