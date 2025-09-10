Hava sahasında gerilim! NATO üyesi Polonya Rus İHA'sını vurdu | ABD F-35'i de operasyona katıldı

Bu arada Nawrocki, 48 saat içinde Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı yapma kararı verdi.

NATO'nun Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. maddesinin işletilmesi olasılığının gündemde olduğuna dikkati çeken Nawrocki, "Bu, NATO tarihindeki eşi benzeri görülmemiş bir andır. Tüm Polonyalı askerlerimize, pilotlarımıza ve müttefiklerimize teşekkür ediyorum. Mekanizmalar işledi. NATO çerçevesinde, Polonyalı asker, Polonyalı pilot ve müttefikler sayesinde bu tür durumlara karşılık verebildiğimizi teyit ettik." diye konuştu.

"BU NATO TARİHİNDEKİ EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR AN" Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, yaptığı açıklamada, süreç boyunca müttefik ülkelerin cumhurbaşkanları ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenli temas halinde olduğunu belirtti.

Düşürülen bir diğer Rus İHA da Lublin'deki Wyryki köyünde bulunan bir eve isabet etti.

Ülkenin ulusal basınında yer alan haberlere göre, Polonya 'nın doğusundaki Lublin'e bağlı Czosnowka köyünde polis ekiplerince hasarlı bir İHA bulundu.

Komutanlık, operasyonun sona erdiğini, hava sahasını ihlal eden cisimlerin düşmüş olabileceği yerlerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Savunma prosedürlerinin derhal devreye sokulduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Polonya ve müttefik unsurlar onlarca cismi radar aracılığıyla izledi, tehdit oluşturabilecek olanların etkisiz hale getirilmesi yönünde karar alındı. Hava sahamıza giren bazı insansız hava araçları düşürüldü." ifadelerine yer verildi.

Hava sahasında gerilim! NATO üyesi Polonya ilk kez Rus İHA'sını vurdu | ABD F-35'i de operasyona katıldı

"ORDUMUZ, MÜTTEFİKLERİMİZ VE PROSEDÜRLERİMİZ İÇİN İLK SINAV GEÇİLDİ"

Başbakan Donald Tusk da olağanüstü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülke için "doğrudan tehdit" oluşturan İHA'ları etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

Tusk, Polonya ordusunun hızlı şekilde verdiği tepkiyi överek, "Prosedürler işledi, karar alma süreci kusursuzdu ve tehdit, komutanların, askerlerin ve müttefiklerin kararlı duruşu sayesinde ortadan kaldırıldı. Ordumuz, müttefiklerimiz ve prosedürlerimiz için ilk sınav geçildi." ifadesini kullandı.

NATO müttefiklerinin Moskova'dan gelen "büyük ölçekli bir provokasyonla" karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Tusk, bunun bir üye devletin toprakları üzerinde Rus İHA'ların ilk kez düşürülmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Tusk, vatandaşların paniğe kapılmasına gerek olmadığını belirterek, "Hayat normal akışında devam edecek. Şu anda vatandaşların günlük hayatını zorlaştıracak kısıtlamalar getirmemiz için bir neden yok." dedi.

Enkaz arama çalışmalarının sürdüğünü aktaran Tusk, olayda can kaybı olmadığını dile getirdi.

"ÜÇ İHA'NIN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ TEYİT EDİLDİ"

Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'de de konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tusk, en az 19 hava sahası ihlalinin teyit edildiğini ve ihlallerin gece boyunca sürdüğünü söyledi.

İHA'ların önemli bir kısmının Belarus'tan geldiğini belirten Tusk, "Üç İHA'nın düşürüldüğü teyit edildi, muhtemelen dördüncü de düşürüldü. Daha fazla düşürmenin gerçekleşmiş olması ihtimal dışı değil. Hava koşulları ve operasyonun niteliği nedeniyle doğrulama biraz zaman alacak." diye konuştu.

Söz konusu İHA'ların imhasına başlandığını vurgulayan Tusk, şöyle konuştu:

"Güvenliğimizi tehdit eden insansız hava araçlarının vurulması, hem Polonya hem de NATO'nun bir başarısıdır ve aynı zamanda siyasi durumu değiştirmektedir. Bu bağlamda, müttefikler arası danışmalar, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. maddesinin işletilmesine dair resmi bir talep niteliği kazanmıştır."

Öte yandan, Varşova Chopin, Varşova Modlin, Lublin ve Rzeszow-Jasionka havalimanlarının güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmalarının ardından yeniden operasyonların başladığı ancak gün boyunca aksaklıklar ve gecikmeler beklendiği belirtildi.