Hamas, Trump’ın ateşkes iddiasını yalanladı: Engel Netanyahu

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese yönelik girişimlerin Hamas tarafından reddedildiği yönündeki açıklamalarını geri çevirdi.

Yazılı açıklamada, Trump'ın "Hamas ateşkesi kabul etmedi" şeklindeki sözlerine dikkat çekilerek, bunun gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanması için yürütülen çabaları boşa çıkaran tek ismin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğu vurgulandı.

, aHamas, ateşkesin önündeki tek engelin Netanyahu olduğu söyledi (AA)

"NETANYAHU, ATEŞKES ÖNERİSİNİ REDDETTİ"

Netanyahu'nun ocak ayında sağlanan geçici ateşkes anlaşmasını bozduğuna işaret edilen açıklamada, Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ve Hamas'ın da kabul ettiği öneriyi de görmezden gelerek, Katar'da Trump'ın son önerisini görüşen Hamas heyetinin toplantı yerini bombaladığına dikkat çekildi.

ABD Başkanı Trump, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitabında, Gazze'de bir ateşkese ulaşılması için çalıştığını ancak Hamas'ın bu anlaşmayı kabul etmediğini savunmuştu.