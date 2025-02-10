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Hamas tarih vererek duyurdu: Gazze'de rehine takası ertelendi

Son dakika haberleri... Hamas, 15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 19:12 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 19:23
Hamas tarih vererek duyurdu: Gazze’de rehine takası ertelendi

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    Hamas'ın silahlı kanadının sözcüsü, Telegram'da yaptığı açıklamada, grubun Cumartesi günü için planlanan daha fazla İsrailli esirin serbest bırakılmasını "bir sonraki duyuruya kadar" erteleyeceğini söyledi.

    Hamas tarih vererek duyurdu: Gazze'de rehine takası ertelendi (AA)Hamas tarih vererek duyurdu: Gazze'de rehine takası ertelendi (AA)

    Ebu Ubeyde, "Geçtiğimiz üç hafta boyunca direniş liderliği, düşmanın ihlallerini ve anlaşma şartlarına uymamasını izledi" dedi.

    Bu ihlaller arasında yerinden edilmiş kişilerin kuzey Gazze'ye dönüşünün geciktirilmesi, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine top atışları ve silah sesleri ile hedef alınması ve üzerinde anlaşmaya varıldığı gibi her türlü yardım malzemesinin girişine izin verilmemesi yer alıyor.

    Bu arada direniş de üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirdi.

    Kassam Tugayları sözcüsü, esirlerin serbest bırakılmasını erteleme kararının, "İşgalci güç geçmiş yükümlülüklerini yerine getirene ve geriye dönük olarak tazminat ödeyene kadar yürürlükte kalacağını" da sözlerine ekleyerek, "İşgal onlara bağlı kaldığı sürece anlaşmanın şartlarına bağlılığımızı teyit ediyoruz." dedi.

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