Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.

Açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğu kaydedilmişti,.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayımlanan açıklamada, anlaşma kapsamında bugün 3 İsrailli erkek esirin serbest bırakılacağı belirtilmişti.

TAKAS ÖNCESİ YAPILAN HAZIRLIKLAR CANLI OLARAK YANSIDI Takas öncesinde yapılan hazırlıklar canlı olarak ekranlara yansıdı.

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze ateşkesi ve esir takası anlaşmasında beşinci aşamaya geçildi.

Serbest bırakılacak esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğu kaydedilmişti.

Açıklamada esirlerin listesinin arabuluculara ulaştırıldığı bildirilmişti.

İsrail basınında, Hamas'ın esirlerin isimlerini, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yükümlülüklerine aykırı hareket ettiği için teslim etmeyi geciktirdiği iddia edilmişti.

19 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsraillinin serbest bırakılması bekleniyor.