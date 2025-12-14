Hamas doğruladı: Kassam Komutanı Raid Saad öldürüldü

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, yaptığı açıklamada, "mücahid komutan" Raid Saad'ın (Ebu Muaz), İsrail saldırısında yanındaki kardeşleriyle "şehit olduğunu" ifade etti.

İSRAİL SALDIRISINDA KASSAM TUGAYI KOMUTANI SAAD ÖLDÜRÜLDÜ

"Filistin halkının, siyonist saldırganlık ve Gazze'de yürütülen soykırım nedeniyle bugün zor günlerden geçtiğini ve ağır bir acı yaşadığını" dile getiren Hayye, "İsrail'in kin ve suç dolu bombardımanlarının 70 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını ve bunların sonuncusunun da Kassam Tugayları komutanlarından Saad olduğunu" kaydetti.

"ON YILLARCA MÜCADELE ETTİ, KARARLILIĞI SARSILMADI"

Hayye, Saad'ın "on yıllarca işgalcilerle mücadele ettiğini ve kararlılığının asla sarsılmadığını ve yılmaz bir savaşçı olduğunu" vurguladı.

KASSAM TUGAYLARININ TARİHİ LİDERLERİNDEN

Raid Saad, "El-Kassam Tugayları"nın en önde gelen tarihi liderlerinden biri ve hareketin askeri yapısında yirmi yılı aşkın bir süre boyunca kilit roller oynayan isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

İKİNCİ İNTİFADA'DA ÖRGÜTLEYİCİ ROL

Saad ayrıca, 2000 yılında İkinci Filistin İntifadası'nın patlak vermesiyle birlikte, askeri grupların saflarını örgütleme ve yapılandırmada belirgin rol oynamıştı.

Saad, 2003'ten bu yana Kassam Tugayları'nın askeri konseyinde üye olarak görev yapmış ve Kassam Tugayları Başkomutanı Muhammed Dayf ile yakın ilişkisiyle tanınıyordu.

Öldürülen İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın komutanlarından Raid Saad

DAHA ÖNCE DE SUİKAST GİRİŞİMLERİNE UĞRAMIŞTI

Saad, daha önce İsrail tarafından çeşitli suikast girişimlerine maruz kalmış ancak bu saldırılardan sağ kurtulmuştu.

İsrail'in 13 Aralık'ta ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin batısında bir aracı hedef aldığı hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu, saldırının Gazze kentinde Hamas'ın üst düzey üyesi Raid Saad'ı hedef aldığını duyurmuştu.