CANLI YAYIN

Hamaney'e 3 günlük cenaze töreni: İran basını detayları duyurdu

ABD ile İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni 3 gün sürecek. İslami Tebliğ Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi, "Ülke lideri Hamaney'le vedalaşmak için İmam Humeyni Camii'nde bu gece tören düzenlenecek." şeklinde açıklama yaptı.

Giriş Tarihi:
Hamaney'e 3 günlük cenaze töreni: İran basını detayları duyurdu

İran'ın ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için Tahran'da 3 gün sürecek cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

İran dini lideri Hamaney, Fotoğraflar: Takvim, AA

HAMANEY'E 3 GÜN CENAZE

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İslami Tebliğ Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi, "Ülke lideri Hamaney'le vedalaşmak için İmam Humeyni Camii'nde bu gece tören düzenlenecek." dedi.

İranlı yetkili, söz konusu etkinliğin 3 gün süreceğini kaydetti.

ABD VE İSRAİL İRAN'A SALDIRIYOR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD-İsrail-İran savaşında beşinci gün! Tahran yeni füze saldırısı başlattı Hizbullah askeri üssü hedef aldı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler