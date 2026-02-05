Halkalı Güneş Tutulması tarihi belli oldu! Güneş etrafında ateş çemberi oluşturacak
17 Şubat 2026’da gerçekleşecek halkalı Güneş tutulması Türkiye’den izlenemeyecek. Gökyüzünün bu nadir olayı ağırlıklı olarak Güney Amerika, Antarktika ve çevresindeki bazı bölgelerden görülebilecek.
Hızlı Özet Göster
- Güney Amerika'nın güney kesimleri ile Güney Afrika'da tutulma kısmi olarak görülebilecek.
- 3 Mart'ta Batı Kuzey Amerika'dan izlenebilecek tam Ay tutulması gerçekleşecek.
Şubat ayı boyunca gökyüzü meraklılarını bekleyen parlak yıldız örtülmeleri, gezegen geçişleri ve "yalancı alacakaranlık" gibi dikkat çekici olaylar arasında en çok ilgi uyandıranlardan biri olan halkalı tutulmada, Ay Güneş'in önünden geçerken onu tamamen kapatamayacak ve Güneş'in etrafında etkileyici bir "ateş çemberi" oluşacak. İşte güneş tutulmasının etkileri…
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
Forbes'ın haberine göre 17 Şubat'tayaşanacak yeni ay, halkalı Güneş tutulmasını yani gökyüzünde oluşacak "ateş çemberi"görüntüsünü beraberinde getirecek.
HALKALI GÜNEŞ TUTULMASININ ANLAMI NEDİR?
Ay, Güneş'in önüne hizalansa da onu tamamen örtemez; bu sırada Güneş'in çevresinde parlak ve halka şeklinde, "ateş çemberini" andıran bir görüntü ortaya çıkar.
GÜNEŞ TUTULMASININ EN İYİ İZLEME YERLERİ
Bu etkileyici tutulma yalnızca Antarktika'dan tam olarak izlenebilecek. Güney Amerika'nın güney kesimleri ile Güney Afrika'da ise tutulma kısmi olarak görülebilecek.
Bu göksel olay, 3 Mart'ta Batı Kuzey Amerika'dan en net şekilde izlenmesi beklenen tam Ay tutulması için de gökyüzünde dikkat çeken bir hazırlık süreci oluşturacak.