Halkalı Güneş Tutulması tarihi belli oldu! Güneş etrafında ateş çemberi oluşturacak

Tutulma tam olarak yalnızca Antarktika'dan izlenebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASININ EN İYİ İZLEME YERLERİ

Bu etkileyici tutulma yalnızca Antarktika'dan tam olarak izlenebilecek. Güney Amerika'nın güney kesimleri ile Güney Afrika'da ise tutulma kısmi olarak görülebilecek.

Bu göksel olay, 3 Mart'ta Batı Kuzey Amerika'dan en net şekilde izlenmesi beklenen tam Ay tutulması için de gökyüzünde dikkat çeken bir hazırlık süreci oluşturacak.