Hakan Fidan’dan Gazze için net mesaj: 3 kırmızı çizgimiz var!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)

'GAZZE TOPRAKLARI HİÇBİR ŞEKİLDE BÖLÜNMEMELİ'

Gazze'ye yönelik tüm çalışmalarda üç temel parametrenin Türkiye için vazgeçilmez olduğunu söyleyen Bakan Fidan, "Birincisi, Gazze'nin Gazze'liler tarafından yönetilmesi. İkincisi, Gazze topraklarının hiçbir şekilde bölünmemesi. Üçüncüsü ise Gazze'de yapılacak her şeyin Gazze'liler için yapılmasıdır. Yeniden imar sürecinde öngörülen yatırımların da doğrudan Gazze halkının yararına olması büyük önem taşımaktadır. Bu üç kırmızı çizgi gözetildiği sürece, diğer hususların teknik platformlarda ele alınabileceğini ifade ettik ve genel siyasi-stratejik çerçevemizi paylaştık. Bunun yanı sıra, Gazze yönetiminin teknokratlardan oluşan bir komiteye devri konusu ve bu yapının nasıl şekillendirilebileceği de tartışıldı" dedi.

'İNSANİ YARDIMLAR MESELESİ ÇOK KRİTİK, ADIMLARIN YETERSİZ KALDIĞINI GÖRÜYORUZ'

Toplantıda Barış Kurulu'nun nasıl hayata geçirileceği ve bu kapsamda yürütülen çalışmaların da ele alındığının altını çizen Bakan Fidan, şöyle devam etti: "İstikrar gücünün oluşturulmasına ilişkin paralel tartışmalar da yapıldı. Bu konuda Türkiye'nin perspektifini aktarma ve diğer ülkelerin yaklaşımlarını dinleme imkânımız oldu. Genel değerlendirmem şu ki, bu görüşme Şarm El-Şeyh'ten sonraki en üst düzey ve en önemli toplantıydı. Öte yandan insani yardımlar meselesi hâlâ çok kritik bir başlık. Bu alanda atılması gereken adımların yetersiz kaldığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuya son derece hassas. Kendisine gece bilgi verirken özellikle insani yardımlar ve barınma konusundaki tartışmaların altını çizdim. Kış aylarının yaklaşması nedeniyle Gazze'ye daha fazla barınma aracı gönderilmesi gerekiyor. Türkiye'nin, deprem sonrası sahip olduğu çadır ve konteyner kapasitesi bu noktada önemli bir imkân sunuyor."

'DEPREMZEDELER İÇİN OLUŞTURDUĞUMUZ BARINMA ALTYAPISINI GAZZE HALKININ HİZMETİNE SUNABİLİRİZ'

Deprem sonrası yerle bir olmuş bölgelerin yeniden inşası konusunda Türkiye'nin çok ciddi bir tecrübesinin olduğunu ifade eden Fidan, şunları söyledi:

"Elli bin insanın hayatını kaybettiği büyük bir depremden sonra yaklaşık beş yüz bin konutluk devasa bir projeyi üç yıl gibi kısa bir sürede tamamlayan bir ülkeden bahsediyoruz. Bu tecrübe Gazze için de kullanılabilir. Depremzedeler için oluşturduğumuz barınma altyapısını Gazze halkının hizmetine sunabiliriz. Elbette bunlar yoğun bir koordinasyon gerektiriyor. Türkiye olarak bu konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ülkeye döndüğümüzde ilgili kurumlar ve bakanlık içindeki genel müdürlüklerle görev dağılımı yaparak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."