Hakan Fidan diplomasiyi Ankara’ya topladı! İran krizi Türkiye’nin masasında

Türkiye her masada çok güçlü bir şekilde var. Ukrayna-Rusya savaşındaki arabulucu rolü, terör devleti İsrail'in Gazze soykırımını bitirmesinde attığımız adımlar Türkiye'yi yeni merkez haline getirdi. İran'da başlayan protestolarda can kaybı artarken ABD'den askeri operasyon sinyali geldi. Avrupa Birliği de buna destek olacağını açıkladı. Gerilim tırmanınca Tahran yönetimi başta Türkiye olmak üzere birkaç ülkeden arabulucu olarak devreye girmesini istedi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile son 24 saatte iki kez telefonda konuştu. Görüşmelerde bölgedeki gerilim ele alınırken müzakerelere duyulan ihtiyaca dikkat çekildi. Fidan daha sonra ABD'li yetkililerle bir araya geldi.

ANKARA'DA GÖRÜŞME

Bakan Fidan ayrıca, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile de Ankara'da görüştü. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin İranlı yetkililerle temasa ek olarak ABD'li makamlarla da görüştüğünü belirtti.