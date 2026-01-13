Güney Kore’de sıkıyönetim ilan etmişti: Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için idam talebi

Güney Kore 'de Aralık 2024'te ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle yargılanan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında, özel yetkili savcılar tarafından idam cezası talep edildi. Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında savcılar, Yoon'u anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik bir ayaklanmaya liderlik etmekle suçladı.

Yoon Suk Yeoşl

YOON İÇİN İDAM TALEBİ

Yonhap ajansının haberine göre, Yoon'un sıkıyönetim ilanına ilişkin davanın son duruşması, Seul Merkez Bölge Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada özel yetkili savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi, mahkemeden Yoon'a vermesini istedikleri cezayı açıkladı.

Yoon'u "yargı ve yasama organlarını ele geçirerek iktidarda kalmaya çalışılan bir ayaklanmanın elebaşı" olarak nitelendiren savcılar, eski Devlet Başkanı için idam cezası istedi.

SIKIYÖNETİM İLAN ETMİŞTİ

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.