Greta Thunberg Londra’da Filistin eyleminde gözaltına alındı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Londra’da Filistinli tutuklulara destek amacıyla düzenlenen protestoya katıldığı sırada İngiltere’nin Terör Yasası kapsamında gözaltına alındı.

İsveçli aktivist Greta Thunberg, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı Filistin eyleminde gözaltına alındı.

Thunberg'in Filistin yanlısı tutuklulara destek amacıyla düzenlenen eylemde gözaltına alındığı bildirildi.

Filistinli aktivist grup Prisoners for Palestine Thunberg'in, İngiltere'nin Terör Yasası kapsamında gözaltına alındığını duyurdu. Eylemin Filistinli tutuklulara destek amacı taşıdığını da belirtti.

"SOYKIRIMA KARŞIYIM" PANKARTI TAŞIYORDU

Aktivist grubun açıklamasına göre, destek verilen tutukluların bir kısmı, İngiltere'de yasaklı örgütler arasında yer alan Palestine Action grubuna destek vermek de dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla cezaevinde bulunuyor.

Thunberg'in eylemde "Soykırıma karşıyım" yazılı bir pankart taşıdığı belirtildi.

