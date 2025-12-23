Greta Thunberg Londra’da Filistin eyleminde gözaltına alındı
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Londra’da Filistinli tutuklulara destek amacıyla düzenlenen protestoya katıldığı sırada İngiltere’nin Terör Yasası kapsamında gözaltına alındı.
İsveçli aktivist Greta Thunberg, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı Filistin eyleminde gözaltına alındı.Filistin'e destek gösterisinde Greta Thunberg gözaltına alındı!
FİLİSTİN EYLEMİNDE GÖZALTINA ALINDI
Thunberg'in Filistin yanlısı tutuklulara destek amacıyla düzenlenen eylemde gözaltına alındığı bildirildi.
Filistinli aktivist grup Prisoners for Palestine Thunberg'in, İngiltere'nin Terör Yasası kapsamında gözaltına alındığını duyurdu. Eylemin Filistinli tutuklulara destek amacı taşıdığını da belirtti.
"SOYKIRIMA KARŞIYIM" PANKARTI TAŞIYORDU
Aktivist grubun açıklamasına göre, destek verilen tutukluların bir kısmı, İngiltere'de yasaklı örgütler arasında yer alan Palestine Action grubuna destek vermek de dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla cezaevinde bulunuyor.
Thunberg'in eylemde "Soykırıma karşıyım" yazılı bir pankart taşıdığı belirtildi.