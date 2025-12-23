Greta Thunberg Londra’da Filistin eyleminde gözaltına alındı

Greta Thunberg

"SOYKIRIMA KARŞIYIM" PANKARTI TAŞIYORDU

Aktivist grubun açıklamasına göre, destek verilen tutukluların bir kısmı, İngiltere'de yasaklı örgütler arasında yer alan Palestine Action grubuna destek vermek de dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla cezaevinde bulunuyor.

Thunberg'in eylemde "Soykırıma karşıyım" yazılı bir pankart taşıdığı belirtildi.