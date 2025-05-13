ÖNCE KREMLİN SONRA KİEV

Kiev yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’da yapılması planlanan görüşmelere katılmaması halinde, bunun Moskova’nın savaşı sona erdirmeye yönelik bir irade taşımadığının açık bir göstergesi olacağını belirtti. Ukraynalı yetkililer, Kremlin’in müzakere teklifine rağmen hâlâ bir ateşkesin sağlanamadığına dikkat çekerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Putin arasında yüz yüze gerçekleşecek bir görüşmenin anlaşmaya varılması açısından “son şans” olduğunu vurguladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Andriy Yermak’ın, “Eğer Vladimir Putin Türkiye’ye gelmeyi reddederse, bu, Rusya’nın savaşı bitirme niyetinde olmadığının ve herhangi bir müzakereye hazır ya da istekli bulunmadığının kesin kanıtı olacaktır” ifadelerine yer verildi. Kremlin ise, Rus heyetinin İstanbul’daki görüşmelere yönelik hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtmekle birlikte, konuya dair ayrıntılı bilgi paylaşmadı.