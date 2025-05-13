Dünyanın gözü perşembe günü İstanbul'da Ukrayna Savaşı'nı bitirmek üzere yapılacak olan barış zirvesinde. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i perşembe günü İstanbul'da kendisiyle görüşmeye çağırdı ancak Kremlin lideri henüz bir yanıt vermedi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ise perşembe günü İstanbul'a gelebileceğini söyledi.
ZELENSKİY: PUTİN DIŞINDA RUSLA KONUŞMAM
Zelenskiy, Türkiye'de Putin dışında başka bir Rus yetkiliyle görüşmeyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak "Yani, savaşı sürdürme veya durdurma kararını yalnızca Putin verebilir" dedi.
Kiev yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’da yapılması planlanan görüşmelere katılmaması halinde, bunun Moskova’nın savaşı sona erdirmeye yönelik bir irade taşımadığının açık bir göstergesi olacağını belirtti. Ukraynalı yetkililer, Kremlin’in müzakere teklifine rağmen hâlâ bir ateşkesin sağlanamadığına dikkat çekerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Putin arasında yüz yüze gerçekleşecek bir görüşmenin anlaşmaya varılması açısından “son şans” olduğunu vurguladı.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Andriy Yermak’ın, “Eğer Vladimir Putin Türkiye’ye gelmeyi reddederse, bu, Rusya’nın savaşı bitirme niyetinde olmadığının ve herhangi bir müzakereye hazır ya da istekli bulunmadığının kesin kanıtı olacaktır” ifadelerine yer verildi. Kremlin ise, Rus heyetinin İstanbul’daki görüşmelere yönelik hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtmekle birlikte, konuya dair ayrıntılı bilgi paylaşmadı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan görüşmelere yönelik hazırlıklarına devam ettiğini açıkladı.
Gazetecilerin, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’daki müzakere teklifine ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, yalnızca hazırlık sürecinin sürdüğünü belirtmekle yetindi ve Kremlin’in bu konuda başka bir açıklama yapmayacağını ifade etti.
Ayrıca Peskov, İstanbul’daki görüşmelerde Moskova’yı kimin temsil edeceğine dair kararın, Devlet Başkanı Putin tarafından uygun görüldüğünde açıklanacağını vurguladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Pazar günü Vladimir Putin'i Perşembe günü İstanbul'da kendisiyle görüşmeye çağırdı, ancak Kremlin lideri henüz bir yanıt vermedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rus tarafından Türkiye'ye kimin seyahat edeceğine dair bilgi vermeyi reddetti. Peskov, "Genel olarak, uzun vadeli barışçıl bir çözüme ulaşmanın yollarını ciddi şekilde aramaya kararlıyız. Hepsi bu." şeklinde konuştu.