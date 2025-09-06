Golf sahasında G20! Trump açıkladı: Liderler Zirvesi’ni kendi tesisinde düzenleyecek

ABD Başkanı Donald Trump, 2026'da ABD'de düzenlenecek olan G20 Liderler Zirvesi'nin Miami'de kendisine ait golf tesislerinde yapılmasını planladıklarını ancak bu organizasyondan para kazanmayacaklarını açıkladı.
GÜNEY AFRİKA'DAKİ G20'YE KATILMAYACAK
Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gelecek yıl ABD'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bu yıl Güney Afrika'da yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağını belirten Trump, kendisinin yerine Başkan Yardımcısı JD Vance'in bu toplantıda yer alacağını söyledi.
SENEYE MIAMI'DE GOLF SAHASINDA
Trump, gelecek yıl ABD'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nin Miami'de yapılacağını hatırlatarak, söz konusu zirveyi kendisine ait Doral Golf Tesisleri'nde yapmayı planladıklarını aktardı.