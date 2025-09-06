PODCAST CANLI YAYIN

Golf sahasında G20! Trump açıkladı: Liderler Zirvesi’ni kendi tesisinde düzenleyecek

ABD Başkanı Donald Trump bu yıl Güney Afrika’da düzenlenecek olan G20 Liderler Zirvesi’ne kendisinin yerine Başkan Yardımcısı JD Vance’in katılacağını duyururken ilginç bir açıklama yaptı. Trump önümüzdeki yıl G20’nin Miami’de kendisine ait golf tesislerine yapılmasının planlandığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2026'da ABD'de düzenlenecek olan G20 Liderler Zirvesi'nin Miami'de kendisine ait golf tesislerinde yapılmasını planladıklarını ancak bu organizasyondan para kazanmayacaklarını açıkladı.

GÜNEY AFRİKA'DAKİ G20'YE KATILMAYACAK

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gelecek yıl ABD'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl Güney Afrika'da yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağını belirten Trump, kendisinin yerine Başkan Yardımcısı JD Vance'in bu toplantıda yer alacağını söyledi.

SENEYE MIAMI'DE GOLF SAHASINDA

Trump, gelecek yıl ABD'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nin Miami'de yapılacağını hatırlatarak, söz konusu zirveyi kendisine ait Doral Golf Tesisleri'nde yapmayı planladıklarını aktardı.

Söz konusu organizasyon için Doral'ın en iyi seçenek olduğunu vurgulayan Trump, bu işten hiçbir şekilde para kazanmayacaklarını, amacının liderleri en iyi şekilde ağırlamak olduğunu ifade etti.

Trump ayrıca, zirvenin 14-16 Aralık 2026'da gerçekleştirileceğini kaydetti.

