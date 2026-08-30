Kıbrıs'ta can pazarı: Girne açıklarında yolcu gemisi battı
KKTC’de sahile 2,5 kilometre açıkta Girne-Taşucu seferini yapan gemi alabora oldu. Gemide mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerine sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bakan Arıklı, gemiden kurtarılanların hastanelere sevk edilmek üzere Girne limanına getirildiğini duyurdu.
Girne Limanı'ndan saat 12'de çıkış yapan Filo Jet'e ait Express Yolcu Gemisi 2,5 kilometre açıkta alabora oldu.
Geminin Girne'den Mersin Taşucu limanına hareket ettiği ve içerisinde 267 kişinin bulunduğu öğrenildi.
Deniz otobüsü tamamen ters döndü.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında su almaya başlayan deniz otobüsündeki yolcu ve mürettebatın kurtarılması için çalışmaların başladığını duyurdu.
Bakan Arıklı, gemiden kurtarılanların hastanelere sevk edilmek üzere Girne limanına getirildiğini açıkladı.
Sahil Güvenlik botları, helikopterler ve sivil tekneler kurtarma çalışmalarına katıldı.
Ambulans ve polis ekipleri de olay yerine doğru harekete geçti.
Mersin ve Antalya'dan sahil güvenlik botları da kurtarma çalışmalarına katıldı.
OLAY NASIL YAŞANDI
Edinilen bilgilere göre gemi Girne Limanı'ndan ayrıldıktan sonra 4 mil açıktayken baş bölümünden su aldı.
Gemi kaptanı Girne Limanı'na geri dönmek için rotasını çevirdi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle gemi alabora oldu ve ters döndü.
Deniz otobüsünde 259 yolcu 8'i mürettebat toplamda 267 kişinin bulunduğu öğrenildi.
Geminin kaza öncesi fotoğrafına ulaşıldı.
Olay yerine gönderilen ambulanslar kıyıda hazır bekletiliyor.
Olayda kaç kişinin yaralandığına ve kazazedelerin genel sağlık durumlarına ilişkin yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken bölgedeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.