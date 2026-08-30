Kıbrıs'ta can pazarı: Girne açıklarında yolcu gemisi battı

Girne Limanı'ndan saat 12'de çıkış yapan Filo Jet'e ait Express Yolcu Gemisi 2,5 kilometre açıkta alabora oldu. Geminin Girne'den Mersin Taşucu limanına hareket ettiği ve içerisinde 267 kişinin bulunduğu öğrenildi. Deniz otobüsü tamamen ters döndü. KKTC'de yolcu gemisi alabora oldu: Girne açıklarında 270 kişilik gemi battı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında su almaya başlayan deniz otobüsündeki yolcu ve mürettebatın kurtarılması için çalışmaların başladığını duyurdu. Bakan Arıklı, gemiden kurtarılanların hastanelere sevk edilmek üzere Girne limanına getirildiğini açıkladı.

Sahil Güvenlik botları, helikopterler ve sivil tekneler kurtarma çalışmalarına katıldı. Ambulans ve polis ekipleri de olay yerine doğru harekete geçti.