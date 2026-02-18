"Gidecek başka toprağımız yok": Oscar'lı yönetmen Hamdan Bilal Batı Şeria’da direniyor

'No Other Land' belgeseli, Basel Adra, Hamdan Bilal, Yuval Abraham ve Rachel Szor tarafından yönetildi ve 2 Mart 2025'te En İyi Belgesel Oscar ödülünü kazandı.

Bilal, Oscar kazandıktan sonra Mesafir Yatta'daki köylere yardım etmek ve onların hikayelerini paylaşmak için çalıştığını, ayrılmayı hiç düşünmediğini belirtti.

Oscar ödüllü 'No Other Land' belgeselinin Filistinli yönetmeni Hamdan Bilal, Batı Şeria'daki Mesafir Yatta'da bulunan Susya köyünde İsrail ordusu ve fanatik Yahudilerin tehdit ve saldırılarına rağmen topraklarını terk etmediğini açıkladı.

Hamdan Bilal, Fotoğraflar: Takvim, AA

FİLİSTİNLİ YÖNETMEN BATI ŞERİA'YI TERK ETMEDİ

Bilal, yönetmenliğini Basel Adra, Yuval Abraham ve Rachel Szor ile paylaştığı "No Other Land" belgeselinin 2 Mart 2025'te Oscar'ı kazanmasının ardından geçen bir senede, el-Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta'da bulunan Susya köyünde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun tehdit ve saldırıları altında hayatını sürdürdü.

Hemen hemen her gün fanatik Yahudilerin tacizleri ile karşı karşıya kalan Bilal ve ailesine yönelik saldırılar, belgeselin ödül almasından sonra azalmak yerine bilakis arttı.

"No Other Land" belgeseline büyük katkılar sunan Filistinli Avde Hadalin'in, Temmuz 2025'te Yinon Levi isimli fanatik Yahudi tarafından öldürülmesi büyük bir üzüntüye yol açarken, dünyanın bu olay karşısındaki sessizliği büyük bir teessüre, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının bir türlü durdurulamaması ise ümitsizliğe yol açtı.

"GİDECEĞİMİZ BAŞKA TOPRAK YOK"

"Burası benim evim. Burada doğdum, burada büyüdüm, burada anılarım var." diyen Filistinli yönetmen, Tel Aviv yönetimi ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin evlerini terk etmesi için yaptığı saldırılara rağmen topraklarını terk edemeyeceğini dile getirdi.

Bilal, babasının şu an yaşadığı evde vefat ettiğini, burada iyi ya da kötü anılar biriktirdiğini ve adım adım bir hayat inşa ettiğini vurgulayarak,"Ayrıca gideceğimiz başka bir yer de yok. Başka bir seçeneğimiz yok." diye konuştu.

İsrail'in kendilerine bir seçenek sunmadığını, dayatmada bulunduğunu aktaran Bilal, "Biri evinizi elinizden alabilir. Size gitmenizi emreder ve siz gidersiniz. Hayat bu değildir." ifadelerini kullandı.

Filistinli yönetmen, "No Other Land" belgeseline atıfla, tehlikeli şartlar altında yaşamak zorunda kalsalar da ayakta kalıp bununla yüzleşeceklerini belirterek"Tüm hayatımızın burada, bu topraklarda olduğunu söyledim. Burayı kaybettiğimizde hayatımızı kaybetmiş olacağız. Gideceğimiz başka toprak yok." sözleriyle Filistin'i asla terk etmeyeceklerini tekrarladı.