Gazze’ye giden yardım filosundan 6 aktivist hala gözaltında

Katil İsrail’in Gazze’ye yardım götürmek isterken alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu’ndaki altı aktivistin Norveç, Fas ve İspanya vatandaşı olduğu açıklandı. Adalah Hukuk Merkezi, gözaltıların hukuka aykırı olduğunu belirterek, aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

İsrail merkezli Adalah Hukuk Merkezi, Gazze'ye insani yardım götürmek isterken gözaltına alınan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının Norveç, Fas ve İspanya vatandaşı olduğunu açıkladı. Merkez, söz konusu aktivistlerin serbest bırakılması için girişimlerini sürdüreceklerini bildirdi.

Açıklamada, "Gazze'ye giderken hukuka aykırı şekilde durdurulan ve gözaltına alınan Küresel Sumud Filosu'ndaki altı katılımcı, devam eden soykırım nedeniyle İsrail tarafından gözaltında tutulmaya devam ediyor" denildi.

Adalah avukatları, tutukluluk halinin devam etmesi halinde Çarşamba günü İsrail makamlarına resmi ziyaret başvurusunda bulunacaklarını duyurdu. İsrail basını ise İspanyol aktivist Reyes Rigo Cervilla'nın tutukluluk süresinin bir hafta uzatıldığını aktarmıştı.

Geçtiğimiz hafta İsrail deniz kuvvetleri, Gazze'ye uygulanan ablukayı protesto etmek amacıyla yola çıkan ve 40'tan fazla tekneden oluşan filoyu engelleyerek 50'den fazla ülkeden 470'ten fazla aktivisti gözaltına almıştı.

