Gazzeye giden küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı! Yangın çıktı | "Ablukayı kırana kadar yolumuza devam edeceğiz"

Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine saldırı (A haber)



YARALANAN YOK

Sumud Filosu'nda bulunan Türk aktivist Muhammet Fatih, saldırı anında ve sonrasında yaşananları A Haber'de anlattı.

"Herhangi bir kişinin yaralanması söz konusu değil. Normalde hummalı şekilde çalışmalar devam ediyor. Gece de bu çalışmalar devam ederken gemide nöbet tutan mürettebat ve sahadaki arkadaşlarımız dron hareketliliği fark etti. 1 dron önce geminin etrafında tur attı ve üzerinde yanıcı flaş yangın sıçratan bir bombayı 4-5 metre yükseklikten geminin burun kısmına üzerine can yelekleriyle örtülmüş yakıt tankının önüne drondan bomba atıldı. Bombadan yangın saçılmasının ardından yakıt tankının etrafında bulunan herşey alev aldı. Gemideki mürettebat acilen müdahale etti. Yakıt tankı boş olduğu için planlanan hedef gerçekleşmedi fakat büyük bir facia gerçekleşebilirdi. Elhamdülillah gemide bulunan mürettebat anında müdahale etti. Yerel polis, kıyı emniyeti burada ve acilen çıkartma yaptılar. Teknik ekip gemide incelemelerde bulundular. Çok şükür can kaybı yok. Geminin hareketi olumsuz etkileyecek büyük bir hasar yok. Ancak bu bir gözdağı.Türkiye Delegasyonu ve Uluslararası Delegasyonu defaatle vurgulamış olduğu üzere beklenen bir saldırıydı. Daha öncesinde de Malta'da dron saldırısı olmuştu. Maalesef gemi seyrüseferine devam edemeyecek şekilde hasar almıştı. Elhamdülillah burada planlanan gerçekleşmedi. İspanya'dan gelen irili ufaklı gemiler var. Saldırı düzenlenen gemi amiral gemimiz olan Familia Medeira isimli gemisi. Bu gemiye bilinçli saldırı gerçekleşti."



"AKSİNE MOTİVASYON OLDU"



Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Sorumlu Koordinatörü Hüseyin Durmaz:



"Biz olaydan sonra gemiye intikal ettik. Gözlemlerimiz sonucunda bazı arkadaşlarımızın hafifte olsa yara aldıklarını gördük. Az önce muayenelerini gerçekleştirdik. Bazı arkadaşlarımızın ellerinde yanık, bazıları ise ağır dumana maruz kaldılar. Tedavilerini yapıp takip edip gözlemleyeceğiz. Bu bir yıldırma ve vazgeçirme saldırısıdır. İsrail bu durumu engelleyemeyecek. Onların manipülatif hamlelerini bekliyorduk. Bizlere gözdağı vermek ve korkutmak istiyorlar. Gazze'deki ablukayı kırana kadar burada herkes yoluna devam etmek konusunda hem fikir. Tedbirlerimizi aldık. Bu durum aksine motivasyona yol açtı. Teknik ekip incelemelerini yapıyor saldırı muhtemelen birkaç gün ertelenmeye yol açabilir. Gece gündüz nöbetleşe usulü çalışıyor. Bir an önce filonun harekete geçmesi için gayretimiz sarf ediliyor."

