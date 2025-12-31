Gazze’li Esma’nın yürek yakan hayali! "Bir oda olsun ama bu çadır olmasın"

Terörist devlet İsrail'in saldırılarında evleri yıkılan ya da göçe zorlanan yüz binlerce Filistinli, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yıpranmış çadırlarda üçüncü kışını geçiriyor. Bu yıl kış mevsiminin başlamasından bu yana ise bölge üçüncü kez şiddetli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Görüntülerde, çamur ve su birikintileri içinde kalan kamplarda, şiddetli rüzgarın uçurduğu çadırların direklerini tutmaya çalışan, ayakta durmakta dahi güçlük çeken insanların çaresizliği yer alıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yer alan Yermuk Stadyumu'nda derme çatma bir çadırda yaşayan Filistinli "Cebri" ailesi, 3 aylık ikiz kızlarının soğuktan ölmemesi için gece gündüz demeden çabalıyor. Eylül ayında ikizlerini dünyaya getiren anne Esma el-Cebri, daha 6 günlükken kızlarıyla Gazze Şeridi'nin güneyine göç ettiğini, ateşkes olduktan sonra da 27 günlükken yürüyerek kuzeye geri döndüklerini anlattı. 3 ve 5 yaşlarında 2 oğlu daha olduğunu söyleyen anne, oğlanlar hiç hastane görmemişken ikiz kızlarının doğduklarından beri sürekli hastanelerde olduğunu ifade etti. İkizlerden birinin kalbinde delik olduğunu belirten anne, dumandan etkilenmemeleri için uzak yerlere gidip ateş yakarak yemek pişirdiğini, onları soğuk hava ve yağmurdan korumak için de çok uğraştığını dile getirdi. Esma, "Çocuklara bir şey olur korkusuyla geceleri uyuyamıyorum. Gündüzleri de 4 çocuğa bakabilmek için uyuyamıyorum. Yıkadığımız çamaşırların kuruması için bile 3-4 gün bekliyoruz. Hayalim tek göz oda olsun ama bu çadır olmasın. Bunu bu çocuklar için istiyorum" dedi.