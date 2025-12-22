Gazzeli annelerin dramı: Evladıma sarılamıyorum

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Filistinliler, evlerini, işlerini ve aile fertlerini kaybetti. Hayatta kalanlar ise aldıkları derin fiziksel ve ruhsal yaralarla yollarına devam etmek zorunda kaldı.

Cibaliya Mülteci Kampı sakinlerinden olan Nibal el-Hissi, İsrail saldırısında iki elini de yitirdi. İki yaşında bir kız çocuğu annesi olan Hissi, bir annenin ellerinin olmamasının annelikten mahrum olması anlamına geldiğini söyledi. Hissi yaşadıklarını "Bu özgürlüğünün elinden alınması gibi bir şey. Hapiste gibisin. Acıksam yiyemi-yorum, susasam içemiyorum. Her anne gibi çocuğumu yedirip içirmek istiyorum" diyerek özetledi. Protez ele sahip olmak ve en azından ihtiyaçlarını görebilmek istediğini dile getiren Hissi, ağır hasarlı bir evde zor şartlarda yaşıyor.