Gazze'deki ateşkes sonrası ikinci ziyaret! Netanyahu, Trump'ın damadı Kushner ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de varılan ateşkesi ele almak Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Planı'nın uygulanmasına yönelik ABD-İsrail arasında diploması trafiği yoğun bir şekilde devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı olan Jared Kushner'ın İsrail Başbakanı Biyamin Netanyahu ile Gazze Planı'nı görüşmek üzere dün İsrail'e gittiği bildirildi. Kushner daha önce gerçekleştirdiği ziyareti Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile gerçekleştirdi. Kushner'ın Netanyahu ile bir araya geleceği ifade edildi.

Kushner ve Netanyahu (AA)Kushner ve Netanyahu (AA)

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Kushner arasındaki görüşmenin Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde başladığı belirtildi. İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in de hazır bulunduğu görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Öte yandan yerel basında çıkan haberde, görüşmede İsrail'in ihlalleri ile birinci ayını geride bırakan Gazze'deki kırılgan ateşkes sürecinin ele alınmasının beklendiği belirtildi.



Ateşkes hakkında görüşmeden (AA)Ateşkes hakkında görüşmeden (AA)

Trump'ın damadı Kushner, 10 Ekim'de başlayan ateşkesten bu yana İsrail'e ikinci ziyaretini gerçekleştiriyor. Kushner, 10 Ekim'de varılan ateşkesin ardından ilk ziyaretini Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile gerçekleştirmişti.

