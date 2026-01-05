Gazze’de yürek yakan dram! İsrail'in ablukası yüzünden 6 aylık hasta bebek hayata tutunamıyor

İsrail'İn uyguladığı ağır abluka nedeniyle tedavi için yurt dışına çıkmasına izin verilmeyen, doğuştan kalp ve böbrek hastası 6 aylık Meys Muammer, Gazze Şeridi'nin güneyinde imkansızlıklar içindeki bir hastanede hayata tutunmaya çalışıyor. İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması ve ilaç girişini ciddi biçimde kısıtlaması, Meys'in durumunu her geçen gün daha da ağırlaştırıyor. Meys, Gazze'de ablukanın bedelini ödeyen binlerce hasta çocuktan yalnızca biri. Meys'in annesi Hiba Muammer, kızının 1,4 kilogram olarak dünyaya geldiğini, down sendromlu olduğunu ve kalbinde delik bulunduğunu söyledi.

