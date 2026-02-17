Gazze'de yıkımın gölgesinde ilk teravih namazı kılındı!

Camilerin ve meydanların dolup taştığı önceki ramazanların aksine Gazzeliler sınırlı sayıdaki mekanda teravih namazlarını kıldı. Gazze Şeridi'nin en eski ibadethanelerinden biri olan ve 1400 yıllık geçmişiyle Gazze kentinin simgeleri arasında yer alan kısmen yıkılmış Büyük Ömeri Camisi'nde de teravih namazı eda edildi.

BÜYÜK ÖMERİ CAMİSİ'NDE 2 YIL ARADAN SONRA TERAVİH NAMAZI Gazze kentinin Zeytun Mahallesi sakinlerinden Muaviye Cemal Keşku, "Allah'a şükürler olsun ki Büyük Ömeri Camisinde teravih kılma fırsatı bulduk." dedi. İsrail'in saldırıları sebebiyle 2 yıldan beri Büyük Ömeri Camisi'nde teravih namazını kılamadıklarına işaret eden Keşku, şunları söyledi: "Büyük Ömeri Camisi, Gazze'deki tarihi eserlerden biridir. Tüm Gazzeliler bu camide namaz kılmanın hasretini çekiyor. 2 yıldan beri burada namaz kılmaktan mahrum bırakılmıştık." Çok zor günler geçirdiklerinin altını çizen Keşku,"Her gün ölüyorduk. Allah'a şükürler olsun bu ramazanda Büyük Ömeri Camisi'nde teravih namazını kılma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.