Gazze’de Ramazan dayanışması: Yerinden edilmiş Filistinliler iftar masasında buluştu
Ramazan ayında dayanışmayı artırmak amacıyla Gazze Şeridi’nin Netzarim bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Mısır Kampı'nda toplu iftar programı düzenlendi.
Gazze Şeridi'nin Netzarim bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Mısır Kampı'nda toplu iftar programı gerçekleştirildi.
İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yüzlerce Filistinli, ramazanın manevi atmosferinde aynı sofrada buluştu.
Çadırlarda yaşam mücadelesi veren aileler, kurulan iftar sofrasında oruçlarını birlikte açtı.