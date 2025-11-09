PODCAST CANLI YAYIN

Gazze’de molozların arasından yükselen umut: Çocuklar harabeye dönen okullarda ders başı yaptı

Katil Netanyahu'nun yıkıma uğrattığı Gazze’de, çocuklar tüm zorluklara rağmen yeniden sınıflarına döndü. Duvarları delik deşik, sıraları kırık okullarda eğitim yeniden başladı.

Gazze Şeridi'nde çocuklar, 2 yıl süren İsrail bombardımanının ardından enkaza dönen okullarda yeniden ders başı yaptı.

Gazze Şeridi'nde çocuklar, bombaların izlerinin henüz silinmediği sınıflara dönmeye başladı. İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü 2 yıllık yıkıcı savaşın ardından öğrenciler, bombardımanda enkaza dönen okullarda yeniden ders başı yaptı. Sınıflarda masa ve sıra bulunmadığı için öğrenciler derslerini yerde oturarak işliyor. Öğretmenler, kapı ve pencereleri kırık, kitap ve araç gereçleri yetersiz sınıflarda, eksik malzemelerle eğitim vermeye çalışıyor. Öğrenciler, tüm zorluklara rağmen, öğretmenlerini dikkatle dinliyor.

30 BİN ÖĞRENCİ OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Sözcüsü Adnan Abu Hasna'ya göre, yaklaşık 30 bin öğrenci UNRWA tarafından işletilen okullarda yüz yüze eğitime yeniden başlamış durumda. Hasna, diğer öğrencilerin çeşitli yardım kurumları tarafından işletilen okullara gittiğini ve ücretli özel okulların da yeniden açıldığını söyledi. Sözcü, savaş öncesinde yaklaşık 300 bin çocuğun eğitim gördüğü devlet okullarının hala kapalı olduğunu aktardı.

7 EKİM 2023'TEN BU YANA 674 BİN ÖĞRENCİ YÜZ YÜZE EĞİTİM GÖREMEDİ

Filistin Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıdan Temmuz 2025'e kadar yaklaşık 674 bin öğrenci yüz yüze eğitimden mahrum kaldı. Bu süre zarfında 17 bin 175 öğrenci hayatını kaybederken, 26 bin 264 öğrenci yaralandı; 928 öğretmen ve idari personel yaşamını yitirirken, 4 bin 400'den fazlası yaralandı. Toplamda 144 okul tamamen yıkıldı ve 165 okul kısmi hasar gördü.

