Gazze’de mezuniyet sevinci! Savaşın gölgesinde 56 bin öğrenci diploma aldı

Gazzeli gençler, eğitim sisteminin neredeyse tamamen çökmesine rağmen lise mezuniyetlerini kutladı. Ancak bu yılki sevinç, hem savaşın hem de kayıpların gölgesinde "yarım kalan bir mutluluk" hissiyle yaşandı. 18 yaşındaki Doaa Musallem, Gazze'de en yüksek lise notunu (yüzde 99,7) aldığı için Filistin Eğitim Bakanı tarafından "kahraman" ilan edildi. Ancak kendisi için bu başarı buruk bir anlam taşıyor. Doaa gibi yaklaşık 56 bin Gazzeli öğrenci için lise mezuniyet günü, iki yıldır süren savaşın yarattığı karanlıkta nadir bir ışık oldu. Gazze genelinde sınav sonuçlarının açıklanmasıyla insanlar sokaklarda havai fişek patlattı, şarkılar söyledi ve birbirlerine sarıldı.

